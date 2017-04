Roma andata e ritorno. Pellegrini brilla a Sassuolo con destino recompra

© foto di Federico Gaetano

Sarà uno dei pezzi pregiati del mercato che verrà, Lorenzo Pellegrini. La Roma ha il diritto di recompra sul talento di casa Sassuolo e quel che si sussurra in quel di Trigoria è che il club di Pallotta abbia intenzione di acquistarlo. Pellegrini è tra i migliori giovani centrocampisti del panorama italiano e se profondi conoscitori del football e dei settori giovanili lo hanno incoronato come uno dei perni dell'Italia che verrà, un motivo c'è. Il Milan lo ha seguito a lungo, lo sta facendo anche in queste settimane e pare che pure la Juventus ne stia monitorando la crescita. Il diritto, però, è acquisito sulla carta e la Roma non ha intenzione di farsi sfuggire Pellegrini. In casa Sassuolo c'è la consapevolezza che, dall'estate, il futuro del centrocampista sarà altrove, perché le clausole in questo caso saranno rispettate. E non potrebbe essere altrimenti. Kessie e Pellegrini. La giovane Roma prende già forma.