Roma, Baldissoni: "Manolas piace a tanti, inciderà la volontà del ragazzo"

Così a Premium Sport

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mauro Baldissoni, direttore generale della Roma, parla ai microfoni di Premium Sport prima della sfida all’Atalanta: “Campionato italiano è sempre difficile, c’è grande competenza tattica e le gare in trasferta sono sempre tutte insidiose. Sarà una gara difficile e le assenze fanno parte di una stagione calcistica di ogni squadra. In ogni caso chi va in campo è sempre degno di rappresentare la Roma e provare a vincere la partita. Un rinforzo? Se ci sono opportunità di rinforzare la squadra non ci tireremo indietro ma deve essere qualcuno che ci possa dare una mano e che sia consapevole che non sarà facile trovare spazio in una Roma così forte. Prenderemo solo qualcuno che ci può essere utile. Manolas è un giocatore fortissimo e quindi è normale che sia seguito da tante società. Al momento nessuno ci è venuto a chiedere il ragazzo e noi non abbiamo interesse a cederlo, spesso però in questi casi incide anche la volontà del calciatore. Con lui abbiamo anche un discorso legato ad il rinnovo del contratto. Rinnovi Totti e De Rossi? Loro sono la storia della Roma, è un discorso molto più semplice. Con Daniele presto un incontro, con Totti al momento non ci sono incontri fissati”.