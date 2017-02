Roma, Baldissoni: "Stadio ok per il sistema. Tutti costruiscano impianti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni de La Domenica Sportiva, è intervenuto il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni dopo la vittoria di San Siro: "

Prima pietra del nuovo stadio?

"Mi sto occupando di cose più a breve termine, ci stiamo concentrando sulla fase iniziale per completare le autorizzazioni".

Soddisfatti di come è finita?

"E' una storia complessa, è un investimento rilevante, siamo soddisfatti dell'approccio e di ciò che significato un investimento del genere. Stiamo sperimentando la legge sugli stadi, siamo un test, abbiamo spinto il governo a fare una legge apposita. Il governo è stato al nostro fianco, così come la regione, perché dobbiamo essere insieme per fare bene al sistema".

Senza accordo Pallotta avrebbe lasciato la Roma?

"Non ha mai detto questo, ha richiamato l'attenzione per un investimento del genere. E' giusto che sia così, che ci sia una condivisione con la città, se siamo allineati tutti possiamo far bene al sistema. In Italia tutti devono costruire stadi, non solo la Roma. Sappiamo che anche la Lazio si è candidata e noi tifiamo assolutamente Lazio".

Consigli a Lotito?

"E' impossibile, passa il tempo a darli lui a tutti".