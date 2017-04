Roma, Baldissoni: "Ultimo anno difficoltoso per l'approdo in Champions"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mauro Baldissoni: "Nei due anni precedenti al nostro arrivo, la società aveva chiuso in perdita di 33 e 31 milioni. Stiamo operando una ristrutturazione finanziaria con successo. Per il FFP l'ultimo bilancio era addirittura positivo. Il patrimonio è cresciuto. La scelta è stata di provvedere a un risanamento necessario, forzato dalle norme italiane e internazionali, come il fair play. Il come attuare questo risanamento era possibile sotto diverse forme: o operando una drastica riduzione della competitività oppure facendo così, mantenendo alta la competitività per accedere ai ricavi maggiori relativi alla Champions League. Dire di ridurre i costi e chiedere di aumentare i ricavi è quindi una contraddizione. Più si spende e più si raggiungono i risultati. Ieri abbiamo raggiunto un record sulla media punti e se non la roviniamo sarà stata la stagione con la più alta media punti della storia della Roma. La scelta di non vendere altri giocatori in estate ha comportato di avere delle perdite nella semestrale perché si riteneva necessario mantenere alta la capacità di competere, è importantissimo mantenere la seconda posizione che dà diritto alla Champions diretta. Questo è l'ultimo anno con le maggiori difficoltà di accedere alla Champions, visto che dal prossimo anno ci saranno più posti per qualificarsi alla Champions League. La Champions rappresenta un quarto dei ricavi totali".

Sponsor - "Noi non cerchiamo una sponsor qualsiasi ma un partner che, dal punto di vista economico e di valore brand, sia idoneo altrimenti l'avremmo già trovato ma non sarebbe stato al caso della Roma. Unicredi non è il creditore ultimo del finanziamento e non ha nulla a che vedere con la scelta del tasso di interesse.

Questione stadio - "Non esiste una società di Pallotta, anche la Roma allora lo sarebbe. A Lione hanno fatto un nuovo stadio, molto bello. Nessuno ha pensato che lo stadio possa essere del presidente del Lione ma la struttura societaria è identica, così come l'Arsenal. È una necessità tecnica per consentire di realizzare una struttura così grande, con un finanziamento corposo. Ho detto Lione e Arsenal ma potrei fare l'esempio di qualsiasi grande opera di infrastruttura, come anche una centrale elettrica. Non prendo quindi altri soldi da nessuno e non sono in conflitto economico quando mi occupo di stadio. Tra la Roma e la società che gestirà lo stadio ci sarà un accordo per la condivisione per i ricavi dello stadio. Una parte quindi spetterà alla società che farà lo stadio per ripagare i debiti fatti per costruirlo, l'altra alla Roma. Non c'è ancora alcun accordo perché non è stato ancora approvato il progetto e non ci sono gli elementi necessari per fare l'accordo. La conferenza dei servizi non ha bocciato il progetto, ha dato il suo parere sul vecchio progetto, che è stato poi oggetto di una rivisitazione e sono necessari quindi nuovi passaggi tecnici. La Regione ci ha dato tempo fino a giugno per le controdeduzioni sul vecchio progetto o con la sostituzione con il nuovo progetto. Non so perché all'azionista Staderini non piaccia Tor di Valle ma la zona l'abbiamo selezionata noi, insieme al Comune. La società cui abbiamo dato l'incarico ha semplicemente raccolto le offerte dei terreni (più di 100). Non ci sarà quindi alcuna catastrofe perché siamo convinti che lo stadio lo costruiremo. Pallotta comunque parlava di catastrofe per la Roma, Roma e l'Italia e si riferiva alla capacità di attrarre investitori stranieri in Italia. In merito alla firma dell'accordo firmato a maggio 2014 da Zanzi, lo stesso era stato nominato dalla società CEO addirittura nel novembre del 2013".