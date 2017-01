Roma, Baldissoni: "Vogliamo continuare con Spalletti, futuro legato ai risultati"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mauro Baldissoni, direttore generale della Roma, ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Dovremo provare a vincere e cambiare le statistiche che nelle partite in trasferta non ci vedono al massimo. Il Genoa è una squadra aggressiva che corre molto, sarà una partita difficile ma noi siamo la Roma e giochiamo per vincere. Spalletti? Apprezziamo il suo lavoro e vogliamo continuare con lui, ha voluto condizionare la sua permanenza ai risultati che otterrà la squadra. L'allenatore non ha chiesto nulla, rinforzare una squadra forte come la Roma a gennaio non è semplice. Sostituiremo i giocatori che sono in uscita, cercando di essere altrettanto competitivi se non di più".