Roma, Bruno Peres recupera per i viola: El Shaarawy al posto di Perotti

© foto di Federico Gaetano

Nessun problema per Bruno Peres. Come riporta Sky Sport, il difensore giallorosso ha recuperato e sarà disponibile per la sfida di martedì sera contro la Fiorentina. In attacco invece El Shaarawy dovrebbe prendere il posto per Perotti in attacco al fianco di Nainggolan e a supporto di Dzeko.