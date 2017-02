Roma, Bruno Peres: "Spalletti maestro di calcio. La Juve? E' raggiungibile"

© foto di Federico Gaetano

Il terzino della Roma, Bruno Peres, ha rilasciato un'intervista a goal.com. Queste alcune battute: "La Roma di oggi è una squadra con una grande mentalità vincente. La differenza di punti con la Juventus è ridotta (7 punti) e li possiamo raggiungere. Certo, è molto difficile, ma siamo in seconda posizione e in piena lotta per il titolo. Anche quando gioca male, la Juventus riesce a fare risultato. È incredibile. Loro hanno dominato negli ultimi anni, ma la Roma farà di tutto per spezzare la loro egemonia. Stiamo facendo molto bene e siamo in grado di raggiungere il 1° posto in classifica. Spalletti? E' un grande allenatore, qui viene chiamato da tutti 'maestro di calcio'".