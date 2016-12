Roma, c'è fretta di replicare alle big: Jesé ora è in pole

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La caccia della Roma all’esterno d’attacco (allo stato attuale, la priorità in casa romanista) ed al centrocampista non porterà a colpi sensazionali, scrive La Gazzetta dello Sport. Però ieri il d.s. Massara era a Trigoria studiando la situazione. Questo proprio mentre Juventus e Napoli hanno già portato a casa un acquisto (Rincon e Pavoletti) e i tifosi della Roma chiedono un colpo per replicare. Ad oggi si balla sempre tra Jesé (Psg) ed El Ghazi (Ajax), con lo spagnolo un po’ più avanti per i buoni rapporti che i giallorossi hanno a Parigi. A Trigoria vanno infatti a caccia di un prestito, il Psg sarebbe disposto a concederlo. L’Ajax oggi un po’ di meno per El Ghazi, anche se poi aspettando la fine del mercato la Roma potrebbe strapparlo.