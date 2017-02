Roma-Crotone - Sognare il primo posto per conservare il secondo

© foto di www.imagephotoagency.it

Gara valida per la 24esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio domenica alle 12.30.

E' una Roma che non può permettersi passi falsi quella che domenica, verso l'ora di pranzo, affronterà il Crotone penultimo in classifica. Con il successo in settimana nel recupero della 18esima giornata, la Juventus ha ulteriormente allungato sui giallorossi e, adesso, ha sette punti di svantaggio.

Spalletti e i suoi ragazzi continuano comunque a sognare l'aggancio, come testimoniato da Nainggolan che ieri - in un colloquio coi tifosi - ha confermato che l'obiettivo dei capitolini è quello di alzare un trofeo in Primavera. Più realistico, però, puntare alla Coppa Italia e all'Europa League. Lo Scudetto ad oggi resta utopia, un sogno da inseguire soprattutto per tenere ben salde le mani sul secondo posto.

MOMENTO DI FORMA - Dodici punti nelle ultime cinque giornate, la Roma nelle ultime settimane s'è concessa un solo scivolone a Genova contro la Sampdoria. Poi solo vittorie per una squadra che - quando ha tutta la difesa titolare a disposizione - difficilmente concede spazi.

Di fronte un Crotone condannato al ritorno in Serie B dopo la prima stagione nel massimo campionato: sono nove i punti di distacco dall'Empoli per i pitagorici che nelle ultime cinque gare hanno collezionato un pareggio e una vittoria.

Le ultime cinque gare del Crotone.

Crotone-Bologna 0-1

Genoa-Crotone 2-2

Crotone-Empoli 4-1

Palermo-Crotone 1-0

Crotone-Juventus 0-2

Le ultime cinque gare della Roma.

Genoa-Roma 0-1

Udinese-Roma 0-1

Roma-Cagliari 1-0

Sampdoria-Roma 3-2

Roma-Fiorentina 4-0

INARRESTABILE DZEKO - Mattatore assoluto dell'ultima sfida di campionato contro la Fiorentina, Edin Dzeko dopo 23 giornate di Serie A è il capocannoniere della Serie A. Dopo una stagione di rodaggio il centravanti bosniaco è diventato il leader indiscusso del tridente offensivo giallorosso e - coppe comprese - ha già realizzato 24 reti. In Europa, solo Edinson Cavani ha fatto meglio.