Roma, da Bruno Peres a Fazio: a giugno riscatti per 40 milioni di euro

La Gazzetta dello Sport analizza il mercato della Roma, evidenziando come il club di Pallotta si stia muovendo in cerca di operazioni in prestito per evitare pagamenti cash. La motivazione consisterebbe nel fatto che alla squadra di Spalletti servirebbero circa 40 milioni di euro solo per riscattare una parte della rosa attuale: Bruno Peres (12,5 milioni di euro), Juan Jesus (8), Mario Rui (6), Fazio (3,2) ed Emerson (2,5).