Roma, De Rossi: "Con lo stadio discorso legato anche ad un salto di qualità"

Roma-Fiorentina 1-0

Il centrocampista della Roma Daniele De Rossi, ha parlato nel post partita del match contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport: "Problemi alla caviglia? Se il campo non è in perfette condizioni è normale che succedono queste cose, meglio che sia successo alla caviglia sinistra perchè la destra è quella un po' più ballerina.

Siamo una squadra che è tecnica ma anche molto atletica e fisica, ha tanti giocatori che amano l'uno contro uno e prendersi responsabilità anche contro giocatori forti come quelli della Fiorentina. Li siamo andati a prendere, sembrava un po' come avevamo preparato Italia-Spagna con Conte agli Europei.

Stadio? Giocare in queste strutture bello, nei sorteggi spero sempre di beccare una squadra con stadi che non ho mai visto. Speriamo che si possa fare, dietro questo fatto romantico di avere uno stadio proprio, ci sono anche questioni economiche che permetterebbero di fare un salto di qualità ulteriore. I nostri difensori sono stati strepitosi, questa è una squadra che nonostante le qualità tecniche deve metterla anche un po' sul fisico, non siamo secondi a nessuno anche in questo".