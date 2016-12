Roma, De Rossi verso il rinnovo di contratto: pronto un biennale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A partire dal primo gennaio Daniele De Rossi avrà la possibilità di accordarsi con qualsiasi squadra per un suo trasferimento gratuito a giugno. Ma sia la Roma sia il 16 giallorosso sembrano intenzionati a continuare questo rapporto iniziato nel 2000. L'appuntamento per il rinnovo non è stato ancora fissato ma per il centrocampista è pronto un biennale, con scadenza quindi al 2019. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.