Roma, Dzeko: "Col Lione sorteggio duro ma non il peggiore"

Edin Dzeko, intervenuto sull'account Facebook ufficiale della UEFA, risponde così ad una serie di domande pervenute dagli utenti: "Ci sono stati tanti bei momenti nella mia carriera, dico il gol del debutto in Nazionale, contro la Turchia. E' stato l'avversarsi di un sogno", le parole del bosniaco.

Idolo: "Shevchenko è stato molto speciale per me. Ricordo ancora la partita in cui segnò una tripletta al Camp Nou. Per me è stato il numero uno".

Il miglior assist-man: "David Silva è stato uno dei migliori calciatori con cui ho giocato".

Totti: "E' una leggenda, non solo a Roma ma in tutto il mondo. Quando ti siede affianco a lui e ci giochi, capisci quanto umile e normale lui sia, non penseresti mai sia una così grande star. Non crede di essere il migliore, tratta tutti allo stesso modo ed è davvero positivo. E' una leggenda in ogni aspetto possibile".

Sorteggio: "Avremmo potuto pescare una squadra più semplice, ma anche più complicata. Tutte le sedici squadre sono ottimi gruppi, quindi non pensiamo troppo a chi abbiamo pescato. Il Lione è una delle favorite e ha grande tradizione in Europa, sono un grande club".