Roma, Dzeko nel mirino del Real Madrid per la prossima estate

© foto di Federico Gaetano

Il Real Madrid pensa a Edin Dzeko per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da As i Blancos avrebbero infatti messo nel mirino il centravanti della Roma, per sostituire il partente Benzema, che potrebbe andare al Chelsea nello scambio che porterebbe a Madrid, stavolta sponda Real, Courtouis. il bosniaco rappresenta l'alternativa a Pierre-Emerick Aubameyang.