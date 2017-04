Roma, Dzeko: "Voglio sempre migliorare, vinto una partita importante"

© foto di Federico Gaetano

Al termine della sfida contro il Bologna, l'attaccante giallorosso Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Roma TV: "Dopo che siamo usciti dalla Coppa Italia non era facile, siamo stati tristi tutti, ma c’erano da giocare ancora otto partite. Oggi era più caldo, ma fare tre gol fuori casa non era mai facile - sottolinea Vocegiallorossa.it -. La mia migliore stagione? Voglio sempre migliorare, anche oggi Diego ha fatto un gran lavoro, mi ha fatto quell’assist, poteva tirare e mi ha fatto segnare. Anche con la squadra c’è tanto da migliorare, ci sono ancora 7 grandi partite fino alla fine. Ho ringraziato subito Diego, non una volta ma di più. È stato bravo. Se ci guardiamo più alle spalle o più avanti? Sinceramente tutti e due. Oggi abbiamo vinto una partita importante, alla prossima giochiamo in casa e dobbiamo fare di tutto per vincere".