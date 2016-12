Roma e Milan su Jese, presidente Las Palmas: "Loro in vantaggio su di noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Miguel Angel Ramirez, presidente del Las Palmas, ha parlato a Las Provincias dell'interesse per Jesè del PSG, come riporta Milannews.it: ""E’ un gran calciatore. Vuole venire da noi, ma è del PSG e ha uno stipendio all’altezza del suo livello, molto alto. Anche Liverpool, Milan e Roma lo vogliono e son pronte a pagargli l’ingaggio nella sua totalità. Noi non possiamo permettercelo. Siamo in svantaggio rispetto a loro e dovremo aspettare prima le loro mosse. Non vogliamo creare false speranze".