Roma, El Shaarawy: “Ringrazio Spalletti, nel 2017 rivoglio la Nazionale”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A segno contro il Chievo Verona, Stephan El Shaarawy ha parlato a fine gara attraverso il microfono di Premium Sport. “Volevamo chiudere l'anno con una vittoria e ci siamo riusciti. Ora ci riposeremo per ripartire alla grande. Cosa migliorare per arrivare alla Juventus? Pensiamo solo a noi, andiamo avanti per la nostra strada. Siamo un gruppo forte. Il gol? Io ci provo sempre, è andata bene. Sono sempre rimasto molto sereno nonostante le scelte del mister, lo ringrazio. Penso ad andare avanti e dare il massimo. Cosa chiedo nel 2017? Di raggiungere obiettivi importanti, poi vorrei tornare in Nazionale e avere continuità nelle prestazioni e nei gol”, le parole del calciatore della Roma.