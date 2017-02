Roma, El Shaarawy e l'ultima chance per tornare protagonista

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stephan El Shaarawy è pronto a raccogliere la più grande occasione dall'inizio dell'anno: giocare in una partita decisiva per il campionato senza il rischio di trovarsi tra i piedi Salah o Perotti. Il Faraone domani sera avrà l'occasione di prendersi i giallorossi e di convincere Spalletti che da lui esige sempre qualcosa in più. Non che la stagione dell'italo-egiziano sia stata negativa, ma adesso è il momento di tirare fuori qualcosa in più, qualcosa che gli permetta di giocarsi un posto da protagonista anche nel momento in cui rientreranno i titolarissimi del tecnico toscano. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.