Roma, El Shaarawy: "Speriamo che Dzeko tenga questa rabbia per il derby"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo di Pescara: "Dzeko era arrabbiato per non aver fatto gol. Sappiamo che lui ci tiene tantissimo a fare gol. Ci sta la reazione anche se le scelte del mister vanno rispettate. Speriamo che questa rabbia la tenga per il derby perchè ci servono i suoi gol".

Stasera assist-man?

"Penso che anche Salah o Strootman avrebbero fatto la stessa cosa perchè quando hai un compagno in posizione migliore di te è giusto che gli dai la palla. Son contento degli assist ma della partita. Una volta andati in vantaggio abbiamo gestito bene la partita".

Cinque punti di vantaggio su Napoli?

"Dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Andare in Champions diretti diventa fondamentale".

Hai perso un po' di spazio prima.

"Quest'anno siamo partiti tutti forti. C'è stata un po' di competizione e il mister ha fatto le sue scelte. Io credo di aver fatto abbastanza quando sono stato chiamato in causa".

Più dispiaciuto per i due gol non fatti o per gli assist fatti?

"Un po' tutt'e due. Ero dispiaciuto per i gol ma sono comunque contento dei tre assist che non ho mai fatto in una partita".

Il futuro di Spalletti.

"Il mister è molto concentrato sul campionato e sul fatto di consolidare il secondo posto. Penso che la cosa più importante sia fare più punti possibili in questo momento".