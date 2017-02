Roma, Emerson: "Dobbiamo andare avanti in tutte le competizioni"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Globoesporte, il terzino della Roma Emerson Palmieri ha parlato della sua stagione decisamente superiore alle attese: "Ho giocato titolare da novembre, migliorando di partita in partita. Devo continuare così, qui la gente è molto appassionata. Sentiamo la pressione di vincere, è tanto che la Roma non lo fa. La prendiamo nel modo positivo, ci motiva. Abbiamo combattuto per tre competizioni e abbiamo la possibilità di andare avanti in tutte e tre".