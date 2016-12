Roma, Fazio: "Tutto procede al meglio, sto bene e sono felice in giallorosso"

Il difensore della Roma Federico Julian Fazio ha rilasciato un'intervista a Roma TV in cui ha analizzato questa prima parte di stagione: "Mi trovo molto bene in questa società e in questa squadra. Sono molto felice e il mio adattamento al nuovo Paese, alla nuova lingua e al nuovo calcio va molto bene. È stato un anno diverso per me. Non ho svolto il pre-campionato e venivo da sei mesi in cui non ho giocato tanto. Avevo bisogno di un po' di riscaldamento. Mi alleno sempre forte: se sto bene fisicamente non ho problemi".