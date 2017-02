Roma-Fiorentina, Spalletti contro Sousa: mister con la valigia in mano

© foto di Federico De Luca

La sfida nella sfida di questa sera sarà quella tra Spalletti e Paulo Sousa. I due sono in scadenza di contratto, con il primo che non è convinto che il progetto USA possa portarlo a vincere quello scudetto italiano che vorrebbe prima di tornare all'estero. Il secondo lascerà la Fiorentina perché gli è stato chiesto di fare 'solo' l'allenatore e lui si sente più manager a tutto tondo. Sia l'uno che l'altro potrebbero essere nomi buoni per il futuro della Juventus e i nomi che si fanno per l'eventuale sostituzione, ovvero Gasperini, Di Francesco, Emery e Giampaolo, sono buone per entrambi. Strade che si incrociano verso il futuro, anche se prima c'è da vincere stasera. Troppo importante sia per l'uno che per l'altro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.