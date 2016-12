Roma, fra il Papu e El Ghazi prende corpo l'idea Musonda

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Sky Sport la Roma continua a cercare un attaccante esterno, con Iturbe in partenza e Salah impegnato nella Coppa d’Africa. Fra il Papu Gomez e El Ghazi dell’Ajax c’è anche Charly Musonda, esterno del Chelsea in prestito al Chelsea che potrebbe tornare alla base a gennaio. I giallorossi potrebbero inserirsi nel caso in cui i Blues lo riportassero a Stamford Bridge.