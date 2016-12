Roma, Gerson dovrebbe restare. Al momento non è in programma un addio

Fonte: VoceGiallorossa

Si continua a parlare di una possibile partenza di Gerson a gennaio. Il brasiliano è finito nell'occhio del ciclone dopo la gara di Torino, nella quale è stato schierato fuori ruolo sulla fascia destra.

Il ragazzo, 19 anni compiuti a maggio, si trova bene a Roma ed è concentrato esclusivamente sulla squadra. Come appreso da VoceGiallorossa.it, al momento non è in programma una cessione del calciatore nelle prossime settimane.