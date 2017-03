Roma, il Basilea ha deciso: niente riscatto per Seydou Doumbia

© foto di Federico Gaetano

Seydou Doumbia non si è guadagnato la fiducia del Basilea, nonostante i suoi 13 gol in 23 partite. Secondo il quotidiano svizzero Blick, il club elvetico non sarebbe infatti disposto a esercitare il diritto di riscatto, fissato a 6 milioni di euro, per l’attaccante ivoriano. Doumbia potrebbe così fare ritorno a Roma a fine stagione.