Roma, il club si aspetta il ritiro di Totti ma non forzerà la mano

© foto di Federico Gaetano

Totti dice stop, la malinconia di un addio che durerà fino al 28 maggio, ultima giornata all’Olimpico contro il Genoa. “Non farò l’allenatore, perché i calciatori sono una massa di parac... Ma ho deciso, dirò tutto a maggio-giugno”. Quando, chissà, il paradosso tutto verbale degli ultimi mesi potrebbe essersi concretizzato: via Totti, saluti anche a Luciano Spalletti, finito sotto il fuoco di fila di Costanzo. Nessuno dei due addii, in fondo, stupirebbe troppo la società, spiega La Gazzetta dello Sport. Di più: il club, da Pallotta in giù, si aspetta il ritiro di Totti a fine stagione, lo considera nell’ordine naturale delle cose. Ma allo stesso tempo non vuole forzare la mano.