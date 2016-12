Roma, il Genoa chiede Iturbe per lasciar partire Rincon

© foto di Insidefoto/Image Sport

Secondo Sky Sport la Roma continua a trattare Tomas Rincon col Genoa. I giallorossi vorrebbero il centrocampista subito, ma il presidente Preziosi ha chiesto in cambio il cartellino di Juan Iturbe. L’attaccante ex Hellas Verona era vicinissimo al Torino e la Roma non vorrebbe fare uno sgarbo ai granata. Per questo la situazione è ancora lontana dall’essere risolta.