Roma, il Torino riscatta Falque e attende Iturbe

Arrivano da La Gazzetta dello Sport in edicola le ultime notizie legate all’asse di mercato Roma-Torino. Il giornale conferma che i granata dovrebbero a breve riscattare, in anticipo Iago Falque per 6,5 milioni di euro. La formazione di Sinisa Mihajlovic, inoltre, dovrebbe accogliere Juan Iturbe mediante la formula del prestito secco.