Roma, ipotesi Mancini se Spalletti saluta a fine stagione

Luciano Spalletti non è certo di restare sulla panchina della Roma anche nella prossima stagione, ed ecco che arrivano le prime voci in merito al futuro tecnico dei giallorossi. Rai Sport fa sapere che avanza il nome di Roberto Mancini, ex tecnico dell'Inter che nelle ultime ore - come anticipato da TMW - ha allontanato l'ipotesi Leicester City dopo l'esonero di Claudio Ranieri. L'allenatore ex Manchester City, secondo l'emittente televisiva, piace molto alla proprietà americana per la sua personalità.