Roma, Iturbe in Paraguay attende la chiamata del Torino

Molto attivo il mercato del Torino in vista di gennaio. Il primo obiettivo è certamente quello di Jaun Manuel Iturbe, esterno in forza alla Roma che spera di ripartire dai granata. L'esterno al momento si trova in Paraguay, a casa sua, e la sua speranza è che al ritorno in Italia possa vestire direttamente la maglia granata. L'ostacolo è rappresentato però dalla Roma, che non vorrebbe concedere il terzo prestito al Torino dopo quelli di Castan e Iago Falque. La alternative per il ds Petrachi portano i nomi di Vincenzo Grifo del Friburgo e Jonathan Biabiany.