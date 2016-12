Roma, Jesè primo obiettivo. E a centrocampo non si molla Torreira

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

El Ghazi o Jesè Rodriguez: la Roma gioca su due tavoli, spiega Il Messaggero, che però evidenzia come i giallorossi non mollino la pista che porta a Lucas Torreira. Tante considerazioni per i giallorossi, che devono tenere conto del fattore Europa League, competizione in cui sia Defrel che Pellegrini non potrebbero essere impiegati. Il capitalo più caldo per quanto riguarda gli innesti è quello che porta a un vice-Salah: è tornato di moda il nome di Jesè, ex Real Madrid oggi al PSG, che sarebbe anche il primo della lista. Più dietro El Ghazi, ancora più staccato Musndoa. Capitolo Torreira: il comunicato della Sampdoria di ieri, chiosa il quotidiano, non ha convinto nessuno.