Roma, l'agenda di Pallotta: Lione, Spalletti e l'incontro con la Raggi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' atteso per oggi alle ore 16 lo sbarco di James Pallotta a Roma. Dopo sei mesi, come ricorda Il Tempo, il numero uno giallorosso torna in Italia e l'agenda dei suoi impegni è fitta. Anzi fittissima. Prima il match di Europa League contro il Lione, poi un confronto con Luciano Spalletti sul futuro e sulle ultime frecciate a distanza occorse fra i due e, infine, un nuovo appuntamento con Virginia Raggi in Campidoglio per parlare di tematiche inerenti lo stadio e non solo.