Roma, la cessione di Manolas può portare Feghouli e Badelj

© foto di Federico Gaetano

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel caso in cui il Manchester United decidesse di investire subito 40 milioni per portare Kostas Manolas alla corte di Mourinho, allora la Roma chiuderebbe immediatamente gli acquisti di Feghouli dal West Ham e soprattutto Milan Badelj dalla Fiorentina, per il quale Corvino avrebbe fissato il prezzo in 9 milioni di euro.