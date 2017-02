Roma, Lindelof in caso di partenza di Manolas

© foto di Insidefoto/Image Sport

Kostas Manolas è sempre più uomo mercato. Il difensore greco piace all'Inter - oltre alla Juventus, che però dovrà decidere del caso Benatia - e potrebbe lasciare Roma in caso di mancata vittoria di almeno un trofeo. Così per un Manolas in partenza ci sarebbe, come scrive Leggo, il nome di Lindelof, stopper svedese di proprietà del Benfica. Trenta milioni di euro - oltre a una concorrenza agguerrita - è la cifra per attivare la clausola rescissoria.