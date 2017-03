Roma, Manolas in uscita. Ma col terzo posto può esserci un'altra cessione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nei prossimi giorni Monchi inizierà a lavorare al mercato della Roma, ma molto dipenderà dal piazzamento finale dei giallorossi. In caso di secondo posto, per Il Messaggero, ci sarà solo una partenza eccellente, probabilmente Kostas Manolas. Ma se la Roma a fine stagione dovesse piazzarsi al terzo posto, allora oltre al greco anche un altro big potrebbe salutare per fare cassa e reinvestire sul mercato.