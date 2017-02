Roma, Mario Rui: “Spalletti trasmette tanto, Emerson è forte”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dal microfono di Sky Sport, Mario Rui ha parlato di alcuni argomenti legati alla Roma.

Su Spalletti, l'esterno ex Empoli ha detto: “Cosa ci trasmette? Ha voglia di trasmettere alla squadra la sua voglia di vincere, di andare in campo e comandare sempre, senza mai mollare. Vuole che diamo sempre il massimo, con risultati favorevoli. Cercando dall'inizio alla fine di fare bene e di vincere”.

Sulla concorrenza con Emerson Palmieri: “Da quando sono qui, ho un bel rapporto con lui. Già in ritiro ho visto grandi doti in lui, mi stupiva che in precedenza non aveva giocato tanto. Ma ora sta mostrando di essere un calciatore forte, di meritare quello che gli sta accadendo”.