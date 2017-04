Roma, Mario Rui: "Sono quasi al 100%. Remuntada con la Lazio possibile"

© foto di Federico Gaetano

L'esterno della Roma Mario Rui ha parlato a As Roma Match Program in vista del derby contro la Lazio. Ecco quanto riportato da Vocegiallorossa.it: "Penso di aver raggiunto una buona condizione, manca qualche cosina ancora ma è solo questione di tempo. A livello personale mi deve tornare un po’ di fiducia, però mi sento quasi al cento per cento. Sicuramente posso migliorare in tutto. Prima dell’infortunio sapevo già di dover migliorare in tutto e oggi, dopo essermi infortunato, ancora di più. Spero di recuperare fiducia in me e di tornare a fare quello che facevo prima. La Lazio? La cosa più difficile è il risultato, prepararla è molto facile. Siamo sotto di due gol quindi l’unica possibilità è cercare la vittoria e di fare gol il prima possibile. Sappiamo che possiamo ribaltare il risultato".