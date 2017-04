Roma, Martina su Dzeko: "Sta bene nella Capitale. Non vuole andarsene"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di RomaNews, Silvano Martina, collaboratore dell'agente di Edin Dzeko, ha parlato del futuro dell'attaccante giallorosso: "Via per un'offerta monstre? Questa domanda andrebbe fatta al club, francamente non lo so. Il giocatore sta bene a Roma, è una bella città, la squadra è forte e non ci sono state lamentele da parte sua. Ha un contratto di tre anni a cifre importanti e non vuole andarsene".