Roma, Massara: "Momento difficile della stagione, possiamo ribaltarla"

Il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha analizzato ai microfoni di Roma TV la sconfitta di Lione: "E' una sconfitta che fa male perchè avevamo costruito dei presupposti diversi. Nel primo tempo abbiamo meritato il vantaggio mentre la ripresa è andata a folate. Il Lione è stato molto bravo e ha sfruttato due o tre guizzi di grandi giocatori".

Piccole imprese in casa?

"E' così. Ora dobbiamo costruire delle rimonte importanti. Le gare di andata ci hanno messo in una posizione di difficoltà. Noi dovremmo essere capaci di creare queste rimonte. Già da stasera dobbiamo pensare a questo e abbiamo tutte le risorse per farlo".

Differenza fra i due tempi.

"Nel secondo abbiamo costruito diverse occasioni che non sono state concretizzate in occasioni pericolose. Il Lione ha segnato due, tre gol di pregevole fattura e sono stati bravissimi a ribaltare il risultato. Sapevamo che qui sarebbe stato un campo difficile ma sappiamo che all'Olimpico possiamo ribaltare gli scenari".

Olimpico pieno al ritorno?

"Penso che sia un momento in cui tutta la gente si deve compattare per aiutare la squadra che sta vivendo un momento difficile della stagione. Abbiamo bisogno del sostegno del pubblico per ribaltare il risultato. Siamo convinti che lo possiamo fare tutti insieme".