Roma, Massara punisce Gerson: finisce in Primavera

Gerson e Grenier giocheranno la loro prima partita insieme. Non sarà però con la prima squadra perché, per motivi diversi, esordiranno oggi con la Primavera: il brasiliano è stato punito da Massara, dirigente giallorosso, per avere fatto saltare la cessione al Lille, mentre Grenier ha bisogno di prendere confidenza con il nostro calcio.