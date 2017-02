Roma, Massara su Grenier: “Felici di averlo preso, aumenta la qualità"

Frederic Massara, ds della Roma, era presente al fianco di Clément Grenier per la presentazione del centrocampista francese a Trigoria. “Grenier lo abbiamo acquistato negli ultimi giorni per rinforzare la nostra squadra. Clement è un centrocampista classe ’91, un talento del calcio francese, poi ha avuto qualche problema fisico superato. Siamo felici di riabbracciarlo per un rilancio che sarà importante. È giovane ma ha già esperienza, è stato capitano del Lione ed ha avuto un bel percorso in nazionale, ci aspettiamo tanto in questo finale di stagione. Lo abbiamo preso in prestito con diritto di riscatto. Cosa aggiunge Grenier alla squadra? Clément completa un reparto che numericamente non era molto ricco, specialmente alla luce degli eventi che ci aspettano. Vogliamo arrivare in fondo a tutti gli obiettivi, siamo certi che aumenterà la qualità in un reparto nevralgico", le parole del dirigente capitolino.