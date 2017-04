© foto di Federico Gaetano

Novità sul mercato del Milan: secondo quanto riporta Tuttosport, spunterebbe l'idea Daniele De Rossi per il mercato rossonero. La bandiera di casa Roma, in scadenza, è un pupillo di Vincenzo Montella ma è chiaramente da capire se la volontà di De Rossi sarà quella di sposare eventualmente un altro club italiano o di andare all'estero in caso di addio ai capitolini.