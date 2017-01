Roma, Musonda in pole per la fascia: si attende il via libera di Conte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alla Roma serve subito un esterno d'attacco e con la situazione di Jesé Rodriguez in stand by, il nome in pole è quello di Charly Musonda tornato al Chelsea dopo il prestito al Betis. Il giocatore, se non si fosse messo di mezzo Antonio Conte, sarebbe già a Trigoria come sostituto di Iturbe, ma il tecnico italiano ha chiesto alla società di poterlo osservare da vicino per le prossime due settimane per poi prendere una decisione definitiva sul prestito ai giallorossi. Questo 'ritardo' potrebbe essere un problema, anche se al momento resta lui il principale obiettivo per la fascia romanista. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.