Roma, Nainggolan al 45': "Abbiamo creato molto ma siamo ancora 1-0"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Radja Nainggolan all'intervallo di Fiorentina-Roma, ai microfoni di Premium Sport: "La Fiorentina è una buona squadra e messa bene in campo. Abbiamo creato molto ma siamo solo 1-0. Dobbiamo cercare le infilate giuste. Non è facile ma per ora siamo avanti".