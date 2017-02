Roma, Nainggolan e l'arma a doppio taglio di un rinnovo in attesa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Il Messaggero continuano a esserci diversi dubbi intorno al possibile rinnovo di contratto di Radja Nainggolan con la Roma. Il club ha chiesto agli agenti del giocatore di aspettare, nonostante il suo entourage sia dato in arrivo nella capitale nel corso dei prossimi giorni. La volontà dei giallorossi sarebbe quella di concedere una sorta di premio al centrocampista belga e non un vero e proprio adeguamento. Da qui il ritardo sulla firma, che potrebbe anche a rivelarsi un'arma a doppio taglio nel caso in cui la Roma dovesse vincere qualcosa permettendo ai procuratori di chiedere cifre ben più alte rispetto a quelle odierne.