Roma, nei primi giorni di gennaio incontro con Nainggolan per il rinnovo

Nei primi giorni dell’anno nuovo, racconta Sky Sport, la Roma si incontrerà con l’entourage di Radja Nainggolan per parlare del rinnovo. Il belga da tempo è in trattativa per il prolungamento e i giallorossi sarebbero portati ad accontentarlo. Se così non fosse, occhio al Chelsea che avrà grande disponibilità dopo la cessione di Oscar.