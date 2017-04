© foto di Federico Gaetano

Ampio spazio dedicato al capitolo nuovo stadio della Roma, su Il Messaggero: "Stadio, il progetto slitta al 2018", il titolo del quotidiano capitolino. Per il progetto a Tor di Valle, la procedura è stata bocciata in conferenza dei servizi e ci sarà una nuova delibera comunale entro giugno. In pratica adesso tutto l'iter per il nuovo stadio dovrà ripartire da zero.