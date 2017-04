Roma, non solo Spalletti: il futuro di Totti resta un rebus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rinnovare con la Roma o appendere per sempre gli scarpini al chiodo? Francesco Totti è alle prese col dilemma forse più grande della sua carriera. Sono solamente sette gli spezzoni di gara giocati dal "Pupone" nel 2017, appena tre col risultato del match ancora in bilico. Il ruolo da protagonista col pallone tra i piedi, in campo dal 1' o almeno per 45 minuti, sembra così soltanto un ricordo lontano e a 40 anni suonati l'ipotesi ritiro si fa dunque sempre più concreta. In attesa di sapere chi sarà il tecnico giallorosso nella stagione 2017/2018, non è detto infatti che l'ennesima rivoluzione targata USA della Roma consideri Totti ancora parte integrante del progetto calcistico. Il contratto con la Roma, prolungato lo scorso anno tra tante polemiche, scadrà nel giugno 2017, ma l'avventura sul rettangolo verde dell'eterno campione potrebbe essere davvero ai titoli di coda.