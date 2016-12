Roma, obiettivo El Ghazi: i giallorossi puntano al prestito

© foto di Gaetano Mocciaro

Obiettivo in attacco per la Roma. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club giallorosso starebbe seguendo con particolare interesse Anwar El Ghazi dell'Ajax. Il giocatore, classe 1995, potrebbe sostituire sia Salah che Dzeko e per questo rappresenta un obiettivo importante per i giallorossi. Gli olandesi vorrebbero circa 12 milioni di euro, ma la Roma punta al prestito. Più difficile invece arrivare a Malcom del Bordeaux.