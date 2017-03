Roma, Palmieri: "Mia crescita inaspettata. Grazie Spalletti per la fiducia"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emerson Palmieri ha parlato tramite il profilo Periscope della Roma. Il laterale brasiliano ha analizzato la sua stagione rivelando che non si aspettava di giocare così tanto: "Dopo quello che è successo contro il Porto non pensavo di giocare così tanto. Dopo il Porto ho continuato a lavorare nello stesso modo, ci sono rimasto male ma l'unica soluzione che avevo era lottare ogni giorno e dimostrare che potevo fare questa cosa, dimostrare il mio carattere. Sono contento. Se il mister non avesse fiducia in me non ci sarei riuscito", ha detto l'ex Palermo che prosegue. "Mi conosco, so che posso fare questo e giocare bene. Ma non mi aspettavo una crescita come questa. Mi fido di me stesso, ma una crescita così non me l'aspettavo".